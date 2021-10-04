Россиян предупредили об опасности платежей с чужой банковской карты

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что расплачиваться чужой банковской картой опасно, поскольку закон расценивает это как мошенничество, так как карта является собственностью банка, выпустившего ее на имя ее владельца, а привязанный к ней расчетный счет принадлежит держателю карты.

Поэтому, если вы нашли чужую банковскую карту, с ней нельзя совершать никаких операций, предупредил юрист. Ее следует отнести в ближайшее отделение банка, выпустившего карту, или представителю торговой точки.

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За попытку воспользоваться найденной чужой картой грозит уголовное наказание. Даже если платеж будет совершен бесконтактным способом, современные системы видеонаблюдения позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой. Поэтому вину нарушителя будет легко доказать. Если речь идет о группе лиц, что утяжеляет вину и состав, наказание может составить до пяти лет тюрьмы, предупредил Иван Соловьев.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы предупредили, что мошенники придумали схему кражи денег россиян с помощью QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие граждане. Злоумышленники убеждают в необходимости привязать код к социальной или банковской карте привитого. В ведомстве подчеркнули, что QR-код является самостоятельным элементом. Для его получения и использования не требуется привязка с картам.