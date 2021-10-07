Россиян предупредили о налоге за перечисления денег на карту

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о том, что некоторые перечисления на банковские карты могут облагаться налогом.

Как рассказал Уткин, налогом облагается поступление любого профессионального дохода, кроме заработной платы, которая зачисляется на карту уже за вычетом НДФЛ, который оплачивает работодатель. Налогообложению подлежат выигрыши в лотереях и букмекерских конторах. Здесь есть «окно» в четыре тысячи рублей. «То есть если выигрыш составил десять тысяч, то налог будет платиться только с шести тысяч рублей. При любом раскладе — это 13 процентов», — пояснил юрист. При выигрыше в рекламную акцию налог составляет 35 процентов, однако его размер может превысить и 50 процентов.

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Кроме того, налогом облагается доход от сдачи жилья, отметил Уткин. Он посоветовал владельцам арендованных квартир зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить четыре процента с платы. Специалист напомнил, что для «впервые вставших на учет» есть налоговый вычет в десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на некоторые группы россиян. Ведомство предложило обязать некоторых россиян, которые являются иностранными налоговыми резидентами и работают на российскую компанию, платить налог на доход физлиц в России. Речь идет о россиянах, которые работают на российские компании на удаленке, но живут за рубежом. Эта категория будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а налоговая полиция получит доступ к данным Пенсионного фонда касательно выплат маткапитала.