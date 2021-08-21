Россиянам рассказали о скрытых налогах

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о скрытых налогах, которые заложены в цену приобретаемой продукции. Они существуют помимо законно установленных сборов, которые платит в казну каждый россиянин, и ложатся на конечного потребителя. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, скрытые налоги включены в цену бензина, алкогольной и табачной продукции, в различные лицензии, например, на оружие, госпошлины, взносы на капремонт, страховки. «Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы», — объяснил эксперт.

Соловьев добавил, что самым распространенным является налог на добавленную стоимость (НДС), который взимается по ставке 10 и 20 процентов, а также акциз. Подакцизной продукцией является этиловый спирт, алкогольная и табачная продукция, легковые автомобили, мотоциклы, бензин, моторные масла, дизельное топливо.

Юрист заключил, что при сложении скрытых и известных налогов получается значительный процент от доходов потребителя, поэтому необходимо понимать, что есть ряд неизбежных платежей, и с их учетом планировать собственный бюджет.

Ранее сообщалось, что ФНС планирует изменить существующий институт единого налогового платежа, чтобы оплачивать налоги одной выплатой могли не только физические лица, но и бизнес.

