Россиянам назвали условие блокировки банковской карты

Менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский в беседе с агентством «Прайм» назвал условие, при котором банк может заблокировать карту клиента. Это может случиться, если кредитная организация заподозрила мошенническую схему в операциях по ней.

Шевский пояснил, что банки обязаны выявлять мошеннические сделки и противодействовать им. С одной стороны, кредитные организации должны защищать своих клиентов, а с другой — выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, то есть проверять, откуда средства поступили и куда они отправляются.

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В первом случае банки устанавливают лимиты на объемы переводимых денег и количество операций. Чтобы убедиться в их безопасности клиенту часто необходимо подтвердить свою личность. Также банк может заподозрить мошенничество в случае, когда со счета часто снимают наличные или проводят много операций по счету на короткий промежуток времени, рассказал Шевский.

Кроме того, банковские специалисты уделяют особое внимание крупным операциям, которые потенциально могут быть мошенническими, особенно в случаях, когда сумма перевода по счету больше обычного. В таких случаях банк замораживает перевод, а счет на время блокирует. К таким же мерам кредитные организации прибегают в ситуациях, когда деньги поступают из сомнительных юрисдикций, например, из Египта или Чили, заключил Шевский.

Ранее ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин предупредил россиян о том, что некоторые перечисления на банковские карты могут облагаться налогом. Он пояснил, что налогом облагается поступление любого профессионального дохода, кроме заработной платы. Налогообложению подлежат выигрыши в лотереях и букмекерских конторах, а также доход от сдачи жилья.