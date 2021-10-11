Христианка снялась в порно втайне от матери и была отвергнута церковью

Исповедующую христианство жительницу США отвергли и выгнали из церкви за съемки в порно. Соответствующая история появилась на Daily Star.

По словам Эддисон Синс (Addison Sins), в детстве ее воспитывали строго по религиозным обычаям: «Мы ходили в церковь каждые воскресенье и среду, а по вечерам устраивали семейные ужины. Мне не разрешали пользоваться мобильным телефоном, косметикой и не отпускали гулять с друзьями».

Американка подчеркнула, что запреты родителей привели к тому, что она начала нарушать их им назло. Таким образом, в девять лет она купила порнографическую книгу и читала ее втайне от матери. Помимо этого, Синс тайком убегала из дома, чтобы выпить с друзьями спиртного.

Позже девушка начала сниматься в порнофильмах и для эротических журналов, а также зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. В течение нескольких месяцев она скрывала от родителей род своей деятельности, однако позже мать узнала о ее карьере. Женщина увидела эротический журнал, на обложке которого была изображена обнаженная Синс.

«Я всегда чувствовала, что должна уехать из дома. Одна из причин, по которой я решила делать откровенный контент, заключалась в том, что агентства отправляют актрис на съемки в разные страны. Тогда я подумала, что это будет отличный способ, чтобы путешествовать по миру», — поделилась героиня материала.

Синс подчеркнула, что вскоре о ее работе услышали почти все знакомые. «Когда я пришла в свою церковь, меня отвели в сторону и дали понять, что знают о моем образе жизни, и попросили больше не возвращаться. Я чувствовала себя преданной. Я думала, что меня будут принимать такой, какая я есть. В течение нескольких лет после этого моей семье было непросто, и у нас были очень напряженные отношения», — призналась она.

После переезда от родителей Синс подчеркнула, что до сих пор верит в Бога и исповедует христианство. «Мои отношения с Богом не изменились. Я все еще люблю его и знаю, что он любит меня, но опыт с церковью заставил меня бояться снова открыться. Я хочу найти место, которое примет меня и мой жизненный выбор, каким бы он ни был», — заключила она.

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