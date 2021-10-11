Польских пограничников обвинили в избиении нелегальных мигрантов дубинками

Служащие Пограничной стражи Польши намеренно искажают информацию о происходящем на границе с Белоруссией, тем самым пытаясь скрыть факты применения насилия в отношении нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии, опубликовав видео с несколькими инцидентами.

На записи видно, как группа беженцев окружена польскими пограничниками, которые, предположительно, производят выстрелы в воздух, а также бью нелегалов дубинками, чтобы прогнать их с территории страны. Один из нелегалов рассказал, что поляки действительно используют оружие для нормализации ситуации на границе.

В Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что, несмотря на физическое насилие, беженцы отказались пересекать линию границы с Белорусии. Сотрудники ведомства также добавили, что заявления польской стороны о совершении белорусами провокационных действий на границе не соответствуют действительности и делаются с целью переложить ответственность на Белоруссию.

Ранее в пресс-службе пограничной службы Польши сообщили, что патруль солдат Войска Польского попал под обстрел вблизи границы с Белоруссией. В сообщении уточняется, что патроны были холостыми, а пострадавших в результате инцидента нет. Однако польские пограничники уверяют, что якобы таких провокаций со стороны Белоруссии становится все больше. К обвинениям в адрес Белоруссии присоединилась также Литва.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком на фоне очередного обострения отношений с Западом.