Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни назвал Джона Леннона виновником распада коллектива. Об этом он заявил в еще не вышедшем интервью радиостанции BBC Radio 4, передает The Guardian.

По словам Маккартни, мнение общественности о том, что инициатором распада группы был он, неверное. Именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия, заявил артист.

«Не я начал этот развал. Это был наш Джонни», — подчеркнул Маккартни. Он заверил, что сам хотел продолжать выступать в составе коллектива.

«Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles», — вспомнил музыкант.

Он добавил, что жизнь музыкальной группы могла бы продлиться на куда более продолжительный срок. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно — японская авангардная художница, вдова Леннона — прим. «Ленты.ру»). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно жесткая женщина, так что он впоследствии всегда жаждал свободы», — объяснил Маккартни.

В 2020-м Пол Маккартни заявил, что группа The Beatles распалась в результате «семейной ссоры».

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.