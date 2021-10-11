Mercedes-Benz задумал захватить Китай

Немецкая компания Mercedes-Benz усиливает свое присутствие в Китае. Чтобы захватить местный стремительно развивающийся рынок, производитель открывает крупный инженерно-технологический центр Tech Center China в Пекине, передает Reuters.

Новый центр, где будет работать тысяча инженеров, в три раза больше, чем центр, построенный в 2014 году. Tech Center China позволит производить автомобили полностью на территории Китая, а не отправлять комплектующие в Германию для тестирования.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, продажи Mercedes-Benz в Китае выросли на 12 процентов до рекордных 774 тысяч машин, при этом 80 процентов из них были произведены на территории страны. В ир же время в Германии было продано 286 тысяч автомобилей, а в США — 275 тысяч. По итогам 2021 года на азиатский рынок в целом придется более половины всех мировых продаж бренда.

Ожидается, что крупнейший автомобильный рынок продолжит стремительно расти, а к 2035 году продажи достигнут 35 миллионов автомобилей. Для сравнения, в настоящее время в Китае продается 25 миллионов автомобилей.

Однако на перспективном китайском рынке Mercedes-Benz, как и другие иностранные автопроизводители, встретил сильных конкурентов в лице местных фирм — Xpeng, Li Auto и Nio. Они производят высокотехнологичные электромобили со стильным дизайном, которые лучше соответствуют потребностям китайских потребителей.

В связи с этим немецкая компания сосредоточилась на технологиях и дизайне. Для того чтобы сделать страну «вторым домом» для бренда, Mercedes-Benz вложил 1,1 миллиарда юаней (более 12,2 миллиарда рублей) в модернизацию своей дизайн-студии, переместив ее из Пекина в Шанхай — столицу автомобильного дизайна в КНР. В компании подчеркнули, что выпускать автомобили в Китае будут люди, хорошо знакомые с потребностями и вкусами этого рынка.