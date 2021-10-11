Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевский комитет объявил имена обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Трансляция церемонии объявления лауреатов ведется на сайте Нобелевской премии.

В этом году лауреатами премии стали трое ученых: канадец Дэвид Кард, и два американца — Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Кард получит половину награды, Ангрист и Имбенс разделят вторую половину.

Кард отмечен за «эмпирический вклад в экономику труда», Ангрист и Имбенс — за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Традиционно ее лауреаты объявляются последними в рамках Нобелевской недели.

Ранее Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике, химии, физиологии или медицине, литературе, а также премию мира. Обладателем последней стали филиппинская журналистка Мария Рессе и главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов.