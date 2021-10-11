Названы самые популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

Юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков назвал агентству «Прайм» самые популярные схемы обмана россиян, когда те обращаются в сервисный центр за ремонтом бытовой техники.

По его словам, в таких центрах зачастую могут поменять установленную оригинальную запчасть на ее дешевый аналог, которые имеют меньший срок работы. Кроме этого, нечестные работники видя, что человек не разбирается в характере поломки, могут выдать простой ремонт за сложный, проведя ненужные дополнительные работы и взяв за это больше денег.

«В этом случае как раз пригодится договор, в котором указывается весь перечень работ и конечная цена. Если вы не давали согласия на дополнительный ремонт и не согласны с ним, не оплачивайте навязываемые вам услуги, которые, к тому же, могут существовать только на бумаге», — предупредил юрист.

Также специалист дал рекомендации по заключению договора. Он призвал проверять в копии документа наличие фирменного наименования, указание местоположения организации, видов и стоимости услуги, описания и цены товара, времени принятия техники в работу и сроков окончания ремонта. Необходимо также обратить внимание на наличие подписи и сотрудника центра, и владельца техники.

По словам Позднякова, не лишним будет узнать информацию о том, сколько времени находится на рынке сервисный центр, в который потребитель собирается обратиться. Также он призвал пользоваться услугами крупных проверенных официальных компаний.

Ранее жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить микроволновую печь в домашних условиях. Для этого женщина налила в миску стакан белого уксуса и небольшое количество средства для мытья посуды. Затем она поместила раствор в микроволновку и запустила ее на три минуты. По ее словам, благодаря образовавшемуся пару, внутренние стенки печи легко можно очистить с помощью тряпки из микрофибры.