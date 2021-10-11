Британский врач Джонатан Лири (Jonathan Leary) предупредил путешественников об опасности смены часовых поясов. Об этом сообщает The Sun.

По словам медика, людям, часто совершающим перелеты, необходимо поддерживать высокий уровень магния в оргазме. «Когда вы часто летаете на самолете, это нарушает пищеварительные процессы, обезвоживает вас и вызывает чувство напряжения во всем теле», — заявил он и отметил, что при дефиците данного вещества мышцы становятся более напряженными и их сложнее расслабить.

«Помните, что ваш кишечник — это тоже мышцы, поэтому магний также будет его стимулировать. Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь», — пояснил эксперт.

Лири уточнил, что данный минерал можно употреблять как в виде продуктов питания (сушеные бобы, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты), так и в виде таблеток.

Ранее в сентябре австралийская стюардесса Джорджия Смит (Georgia Smith) рассказала, что частая смена часовых поясов может привести к возникновению смертельных последствий. По ее словам, на протяжении многих лет она совершала перелеты на дальние расстояния, а в последнее время стала замечать у себя сильный кашель, одышку и слабость, из-за чего обратилась к специалистам. Врачи сообщили ей, что в левом легком у нее образовалась злокачественная опухоль.