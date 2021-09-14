Стало известно о смертельных последствиях частой смены часовых поясов

Частая смена часовых поясов может привести к возникновению смертельных последствий. Об этом в интервью телеканалу 9News рассказала 49-летняя австралийская стюардесса Джорджия Смит (Georgia Smith).

По словам женщины, на протяжении многих лет она работала международным бортпроводником в национальной авиакомпании, часто совершая перелеты на дальние расстояния. В последнее время она стала замечать у себя сильный кашель, одышку и слабость, из-за чего обратилась к специалистам.

«Я похудела и начала ощущать постоянную усталость, но я объяснила себе это беготней за детьми, посещением тренажерного зала и высокоинтенсивными тренировками», — рассказала Смит и добавила, что после прохождения обследования стало известно, что в левом легком у нее образовалась злокачественная опухоль.

«Это был настоящий шок. Это было последнее, о чем я могла подумать», — поделилась она, отметив, что новость о смертельном заболевании сначала сломила ее, однако позже она смогла взять себя в руки и начать лечение.

По мнению экспертов, несмотря на четвертую стадию рака у Смит, болезнь не распространяется за пределы легкого, из-за чего прогнозы врачей в основном положительные.

Специалисты обращают внимание на необходимость ранней диагностики. Особенно важно, если имеются какие-либо факторы риска, такие как частые перелеты, курение, воздействие пыли или химикатов или возраст старше 40 лет. Указывать на наличие заболевания могут такие признаки, как потеря веса, слабость, постоянная усталость и одышка. При обнаружении этих симптомов необходимо обращаться за помощью.

В январе российская стюардесса рассказала о неожиданных недостатках своей работы. Одним из таких минусов, по словам бортпроводницы, является влияние условий работы на внешность: девушка пояснила, что сухость воздуха на борту самолета во время полета крайне негативно сказывается на состоянии ногтей, кожи и волос.