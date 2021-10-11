В России предложили разрешить голосовать работающим подросткам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разрешить голосовать работающих подростков. Он обратился к председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко с просьбой наделить несовершеннолетних с 16 лет правом голоса, если они осуществляют трудовую деятельность, передает RT.

Политолог напомнил, что с этого возраста молодежь уже имеет право на заключение трудовых договоров и отчисление налогов, то есть фактически некоторые представители вступают во взрослую жизнь, начинают интересоваться правовым регулированием и налоговой политикой.

Орлов отметил, что при этом у подростков нет возможности влиять на свою жизнь посредством участия в выборах, поскольку установлено возрастное ограничение. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом», — заключил автор обращения.

Ранее первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил, чтобы дети с 12 лет могли вкладывать деньги в ценные бумаги с разрешения семьи. При этом он выступил против жестких ограничений на такие инвестиции, поскольку деньги в конечном итоге принадлежат семье и никто не может запрещать ей распоряжаться ими.

В дальнейшем Швецов отказался от своей идеи и назвал эти слова экспромтом, возникшим из обсуждения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

