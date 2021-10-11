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В популярном у россиян мессенджере появилась долгожданная функция

В Viber появились маски и фильтры с эффектом дополненной реальности
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Фото: Dado Ruvic / Reuters

В популярном у россиян мессенджере Viber появилась долгожданная опция использования дополненной реальности (AR). Об этом «Ленте.ру» сообщили в самой компании. Теперь пользователи смогут накладывать на свои фото и видео маски, созданные с помощью технологии, применяющейся в приложении Snapchat.

Как отмечают в Rakuten Viber, AR-маски способны реагировать на мимику человека. Таким образом, пользователи могут экспериментировать с выражением лица, а маска повторит изменения.

Пока в Viber доступны десятки AR-масок с различными эффектами. Среди них — образы животных, бьюти-фильтры и фильтры дополненной реальности. Кроме того, специально для российского сегмента были выпущены маски с элементами национальных костюмов. Ожидается, что до конца 2021 года в список будут добавлены еще сотни новых фильтров.

Чтобы воспользоваться AR-фильтрами и масками необходимо нажать на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата. После этого пользователям станут доступны создание фото, видео или gif с эффектом дополненной реальности.

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«Появление масок дополненной реальности стало логичным шагом для нас. Это своего рода пример эволюции коммуникации: сначала пользователи интернета общались с помощью смайликов, затем появились стикеры, эмодзи и возможность создавать gif, и теперь — AR-маски», — прокомментировала нововведение старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

Отмечается, что свои собственные маски смогут создавать партнеры мессенджера и различные бренды. В глобальном масштабе это уже сделали Всемирный фонд дикой природы, Всемирная организация здравоохранения и футбольный клуб «Барселона». Эта опция станет доступной и российским компаниям.

Ранее в Viber рассказали «Ленте.ру» о том, какие неизвестные расширенные настройки могут использовать россияне, пользующиеся этим приложением. Например, если пользователь вступает в переписку с иностранцами, он может перевести сообщение почти с 30 языков.

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