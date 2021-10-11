Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки

В Великобритании женщина чуть не потеряла руку из-за укуса паука

В Великобритании женщина проигнорировала укус ядовитого паука и чуть не лишилась руки. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Морган Курран из города Саттон-Куртенэ, графство Оксфордшир, рассказала, сначала не придала значения укусу паука, потому что решила, что он был неядовитым. Однако через несколько дней ее рука распухла, «как боксерская перчатка», а под костяшками пальцев появилось черное пятно.

Местный фармацевт порекомендовал ей срочно поехать в больницу, но Курран собиралась на концерт и отложила лечение. Весь вечер она испытывала сильную боль, а когда все-таки обратилась к врачу, оказалось, что в рану попала инфекция. Если бы женщина продолжила игнорировать укус, то могла потерять руку.

В итоге Курран провела в больнице пять дней, где ее «накачали антибиотиками», чтобы победить инфекцию. После выписки ей пришлось еще несколько дней регулярно менять повязки, пока рана полностью не затянулась.

Несмотря на то, что с момента выздоровления прошло немало времени, Курран до сих пор испытывает онемение в области укуса. «Я советую всем, кого укусили, срочно обследоваться, потому что боль была просто нереальная», — подытожила женщина.

Ранее сообщалось, что у восьмилетнего мальчика из графства Кембриджшир начались галлюцинации после укуса ядовитого паука. Он рассказал, что под действием яда видел героев любимого мультфильма.