Мужчина заказал на первом свидании 100 порций блюда и вынудил женщину заплатить

Пользовательница TikTok рассказала, как мужчина, с которым она познакомилась через приложение для знакомств, заказал на первом свидании 100 порций тако и вынудил ее заплатить за блюдо.

Элиз Майерс рассказала, что до встречи с человеком, за которого она вышла замуж, она пользовалась приложениями для знакомств. Один из мужчин, с которыми она познакомилась таким образом, пригласил ее на обед.

Сначала они планировали встретиться у него дома. Когда женщина приехала по указанному им адресу, новый знакомый заявил, что потерял ключи, и предложил ей прокатиться на ее машине. Следуя указаниям спутника, американка оказалась возле ресторана Taco Bell. В ресторане новый знакомый пользовательницы TikTok заказал 100 порций тако. Через несколько секунд он заявил Майерс, что не может найти кошелек. Та согласилась оплатить заказ. В ожидании приготовления блюда, которое заняло 15 минут, мужчина рассказывал ей о бывшей девушке.

После этого они вернулись к нему домой, где сели на кухне и начали молча есть тако. Вскоре к ним присоединился отец мужчины, после чего Майерс решила окончить свидание. Оставшуюся часть заказа она забрала с собой.

Видео с откровениями женщины набрало более 12,3 миллиона просмотров. В последующих видео Майерс подтвердила, что купила 100 тако. Заказ обошелся ей в 150 долларов (10,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что мужчина принес на первое свидание прах матери и шокировал женщину, с которой познакомился в Tinder. Он заявил, что хотел бы познакомить избранницу с родственницей.

