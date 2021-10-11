Россияне попросили продлить программу туристического кешбэка

В АТОР предложили продлить программу туристического кешбэка с января по апрель 2022 года

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Ростуризма Зарину Догузову продлить программу туристического кешбэка в 2022 году — акция позволила регионам получить от пяти до 25 процентов дополнительного турпотока. Такая информация появилась на сайте АТОР.

Так, специалисты предложили сроки проведения акции — с 10 января по апрель и с 1 октября до конца 2022 года. При этом для речных круизов программа может включать выезды туристов в мае, июне и сентябре.

Как заявили эксперты, благодаря программе путешественники узнали о новых видах отдыха внутри страны, которые раньше были недоступны из-за высокой стоимости. Например, поездки на Байкал и Дальний Восток.

«Туристический кешбэк, помимо финансовой поддержки, позволил россиянам иначе взглянуть на путешествия в межсезонье, туристы оценили возможности, которые дает отдых в это время года», — отметили в АТОР и добавили, что 24,4 процента туристов не планировали отдых в России, пока не узнали о программе кешбэка.

Ранее в сентябре Ростуризм назвал даты запуска программы зимнего кешбэка — он продлится с января по апрель. Как заявила глава профильного ведомства Зарина Догузова в ходе Восточного экономического форума, программа будет распространяться только на низкий сезон.