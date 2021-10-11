Российские инспекторы осмотрят новые вооружения и технику в Дании

Инспекторы из России посетят авиабазу в Дании и осмотрят новые типы вооружений и техники

Российские инспекторы посетят авиабазу в Дании и осмотрят новые вооружения и технику, мероприятие пройдет в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, его слова приводит ТАСС.

«В ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности», — отметил Рыжков.

Россияне посетят авиабазу в период с 11 по 15 октября. Начальник центра пояснил, что визит проводится для ознакомления с повседневной деятельностью формирования, в том числе для наблюдения за тренировками в полевых условиях.

Ранее в США задались «главным вопросом» к российской армии. Как написал журнал Breaking Defense, комментируя завершившиеся совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021», «настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя».

