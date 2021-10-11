Бывшие журналисты VTimes запустили новое медиа

Бывшие журналисты издания VTimes (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) объявили о запуске нового медиа под названием VPost. Об этом они сообщили в Telegram.

Отмечается, что материалы издания будут в первую очередь посвящены теме финансов. «В самом простом смысле — о тех деньгах, которыми мы с вами непосредственно распоряжаемся. Затем, разумеется, о тех деньгах, которые с нас собирает государство — и распоряжается от нашего имени», — пообещали журналисты.

Представители VPost добавили, что планируют подать документы на регистрацию СМИ. Пока проект работает только в соцсетях, но скоро у него появится сайт.

Издание VTimes летом 2020 года запустили бывшие журналисты «Ведомостей». В середине мая 2021 года Минюст включил издание в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. В начале июня издание объявило о закрытии, но вскоре пообещало вернуться.

В августе сотрудники нескольких СМИ написали открытое обращение к российским властям и потребовали отменить закон об иноагентах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в будущем этот закон может быть только скорректирован.