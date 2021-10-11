58-летняя популярная телеведущая раскрыла секрет своей молодости

Английский эксперт в области моды и макияжа, телеведущая и писательница Тринни Вудолл (Trinny Woodall) раскрыла секрет своей молодой внешности. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

58-летняя знаменитость поделилась советами, благодаря которым ей удается поддерживать лицо и тело в тонусе. Вудолл призналась, что из всех возможных операций и косметологических процедур она делала только ботокс в возрасте 35-лет. «Когда меня показывали по телевизору, можно было разглядеть морщины на моем лбу. Сейчас мне 58 лет, и благодаря ботоксу на моем лбу их нет», — рассказала героиня материала.

Вудолл сделала акцент на важности сбалансированного питания и призвала женщин уменьшить потребление сахара. В качестве альтернативы или исключения она рекомендует заменить сладкое охлажденными яблочными дольками с арахисовой пастой или небольшим количеством качественного темного шоколада.

Немаловажным, по мнению Вудолл, являются тщательно подобранная уходовая косметика и качественные аппараты, предназначенные для массажа лица. «Не превращайте это в рутину, используйте их в течение пяти минут, если у вас не так много времени», — пояснила она.

Помимо этого, женщина посоветовала ежедневно принимать морской коллаген. Она также отметила, что можно делать маски для лица, в состав которого входит это вещество. Вдобавок она призвала изучить техники лимфодренажного массажа, поскольку он выравнивает тон кожи и избавляет ее от отеков.

«Используйте декоративную косметику с питательными ингредиентами, которые будут благоприятно влиять на вашу кожу в течение дня. Слушайте свой организм: он может дать сигнал, если какая-то часть тела воспалена», — заключила она.

В августе косметолог раскрыла способы предотвратить появление морщин без пластики. Владелица салона красоты The Glamour Room Кристал Принс (Krystal Prince) подчеркнула, что в первую очередь необходимо обратить внимание на питание, поскольку оно напрямую влияет на состояние кожи. «Откажитесь от жареной курицы и пончиков», — высказалась специалист.