Европа даст Афганистану еще 700 миллионов евро

Урсула фон дер Ляйен: ЕС предоставит Кабулу еще 700 миллионов евро гуманитарной помощи

Европейский союз предоставит еще 700 миллионов евро гуманитарной помощи Афганистану и соседним с ним странам. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит Reuters.

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Таким образом, общая сумма финансовой помощи, которую окажет ЕС, приблизится к миллиарду евро. Ранее представители ЕС отмечали, что дадут Кабулу 300 миллионов евро.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить огромный гуманитарный и социально-экономический кризис в Афганистане», — подчеркнула фон дер Ляйен. При этом глава ЕК добавила, что власти страны в лице «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) должны соблюсти ряд условий, чтобы получить долгосрочную помощь.

Среди условий, которые страны Запада предъявляют новому правительству, — соблюдение прав человека и борьба с террористами.