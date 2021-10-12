Европа даст Афганистану еще 700 миллионов евро

Европейский союз предоставит еще 700 миллионов евро гуманитарной помощи Афганистану и соседним с ним странам. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит Reuters.
Таким образом, общая сумма финансовой помощи, которую окажет ЕС, приблизится к миллиарду евро. Ранее представители ЕС отмечали, что дадут Кабулу 300 миллионов евро.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить огромный гуманитарный и социально-экономический кризис в Афганистане», — подчеркнула фон дер Ляйен. При этом глава ЕК добавила, что власти страны в лице «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) должны соблюсти ряд условий, чтобы получить долгосрочную помощь.
Среди условий, которые страны Запада предъявляют новому правительству, — соблюдение прав человека и борьба с террористами.