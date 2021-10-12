В России пожелали «посмотреть в деле» арсенал США из Афганистана

«Известия»: оставленную США в Афганистане технику можно использовать в стрельбищах

Оставленная США в Афганистане военная техника вряд ли представляет научно-технический интерес для России и Китая, но может пригодиться для использования на полигонах и стрельбищах, пишет военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Автор отмечает, что даже если бы полностью исправный американский ударный тяжелый вертолет AH-64 Apache оказался у китайцев, то «вряд ли бы вызвал порыв немедленно создавать его клон». «А весь арсенал афганских войск тем более способен сейчас вызвать лишь легкий интерес и нормальное для военных желание посмотреть его в деле на полигонах и стрельбищах», — заявил обозреватель.

По его словам, китайские и российские специалисты уже могли получить возможность осмотреть авиатехнику, при помощи которой американцы «убежали» за рубеж. «Но это общепринятая практика», — отметил Лавров.

В октябре министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что существует угроза использования оружия и техники НАТО, оставленных в Афганистане, в деструктивных целях.