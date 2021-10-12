Лавров обвинил НАТО в миграционном кризисе на границах с Афганистаном

Лавров: НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за эксперименты в Афганистане

НАТО обходит стороной вопрос об ответственности за последствия 20-летних «экспериментов» в Афганистане и стремится направить потоки афганских беженцев в другие страны Азии. С таким заявлением на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна в YouTube.

По словам дипломата, Североатлантический альянс после вывода войск из Афганистана пытается перенаправить свои силы в другие регионы, «будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия». Глава МИД России обвинил НАТО в миграционном кризисе на границах с Афганистаном и подчеркнул, что именно военный блок занимается направлением беженцев в страны Азии.

«Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Свою лепту вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, создаваемые в логике "холодной войны" и политики сдерживания"», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД рассказал об угрозе использования оружия и техники НАТО, оставленных в Афганистане, в деструктивных целях. По словам дипломата, поспешный вывод войск из страны сильно «запутал клубок афганских противоречий», что может привести к использованию вооружений во вред.

Лавров ранее назвал альянс главными ответственными за послевоенное восстановление Афганистана и подчеркнул, что страны альянса должны взять основную ответственность за помощь стране.