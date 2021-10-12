Россиянин попросил Путина пересмотреть его политическое дело 45-летней давности

Житель Красноярского края Сергей Аносов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, попросив его пересмотреть сфабрикованное в отношении него дело 45-летней давности из-за «непопулярных политических взглядов». Текст обращения публикует «Тайга.инфо».

Аносов рассказал в письме, что в 1976 году его во время учебы в Москве в возрасте 16 лет арестовали за связи с группой студентов, которые были сторонниками идеи «исправления существующей социалистической системы». Его поместили в СИЗО «Матросская Тишина», где подвергли множественным пыткам.

По словам россиянина, не имея возможности предъявить реальное обвинение в антисоветских действиях по политическим мотивам, его принуждали взять на себя вину за другие преступления. Позднее суд признал его виновным в этих деяниях и приговорил к 7,5 года заключения. В тюрьму отправили и других его знакомых-«антисоветчиков». Наказание, по его словам, он отбывал в ссылочных лагерях Петропавловска и в Горшорлаге.

«После освобождения преследования продолжились: сотрудники госбезопасности вплоть до конца 80-х "надзирали" меня через местные органы милиции и по месту работы, производили регулярные обыски жилья, сопровождающиеся погромами мебели, изъятием книг», — написал Аносов. Он добавил, что уже тогда пытался добиться пересмотра дела.

Красноярец объяснил свое обращение и тем, что сейчас «всячески приветствуются поминания обитателей ГУЛАГа давно почивших, попытки же реабилитировать живых сталкиваются с редкостной бюрократией, основанной на нежелании ФСБ обнародовать документы о беззаконных судилищах последних десятилетий СССР». Он также подчеркнул, что не считает себя жертвой репрессий.

