Сын офицера НКВД пожаловался в полицию на правнука расстрелянного мужчины

Сын сотрудника НКВД подал заявление в полицию на правнука гражданина СССР Степана Карагодина, которого расстреляли в Томской тюрьме 21 января 1938 года. Об этом сообщил руководитель следственной группы «Расследование Карагодина» Денис Карагодин на своем сайте.

Потомок инспектора 8-го (учетного) отдела управления НКВД по Новосибирской области СССР, принимавшего участие в расстреле Степана Карагодина, считает, что имя его отца дискредитируется путем публикации информации об участии родственника в карательной операции.

Денис Карагодин дал пояснения в полиции, заявив, что сведения об участии Митюшова в убийстве его прадеда он получил из ФСБ. Подпись кадрового сотрудника НКВД стоит на выписке из акта о расстреле Карагодина. В ней говорится, что он был убит 21 января 1938 года в Томской тюрьме №3 тюремного отдела УНКВД по Новосибирской области СССР. Документ хранится в архиве управления ФСБ по Томской области.

На сайте Дениса Карагодина указано, что работа по сбору сведений, анализу и обработке данных в отношении сотрудника НКВД СССР Алексея Митюшова, принимавшего участие в массовых убийствах советских граждан в 1937-1938 годах, ведется в соответствии с федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий», принятого Госдумой в 2016 году.