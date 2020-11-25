Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу. Об этом говорится в сообщении посольства.

Польские дипломаты «с изумлением» отметили, что представленная на конференции в ноябре 2020 года в Тверской области версия событий была направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление, переложив вину на нацистскую Германию.

В посольстве Польши также высказали удивление, что мероприятие было одобрено представителями российской Думы. В частности, там выступил депутат Алексей Чепа, который предложил отменить документ от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за этот расстрел. Упомянутую конференцию организовало Российское военно-историческое общество.

Катынский расстрел — массовое убийство польских граждан, осуществленный весной 1940 года. Производился по решению «тройки» НКВД СССР и согласно обнародованным документам, всего было расстреляно более 21 тысячи человек, среди которых были как кадровые офицеры, так и мобилизованные адвокаты, журналисты, инженеры, учителя, врачи и другие. Дело было закрыто в 2004 году после 14 лет расследования. Руководство СССР впервые официально признало ответственность советских лидеров за расстрелы под Катынью и начало следствие только в 1990 году. До этого советские власти долгое время утверждали, что ответственность за эти события несут нацисты.

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