Умерла ключевой исследователь Катынского дела Валентина Парсаданова

28 августа на 93-м году жизни скончалась историк Валентина Парсаданова. Она была одним из первых исследователей Катынского дела, указывается на сайте Института славяноведения РАН.

Валентина Парсаданова родилась 7 января 1928 года в Ленинграде, а в 1951 году окончила исторический факультет МГУ и была принята в аспирантуру Института славяноведения АН СССР, в котором проработала до 1992 года.

Парсаданова входила в состав советско-польской комиссии по «белым пятнам» и была ключевым членом группы, занимавшейся отношениями между двумя странами. В составе группы историков обнаружила архивные документы, свидетельствовавшие об ответственности Лаврентия Берии, его заместителей Всеволода Меркулова и Богдана Кобулова и других подчиненных за преступления в Катынском лесу. Эти доказательства президент СССР Михаил Горбачев передавал президенту Польши Войцеху Ярузельскому, выражая «глубокое сожаление в связи с катынской трагедией» и называя казнь поляков одним из «тяжких преступлений сталинизма».

Впоследствии книги и документы Парсадановой использовались во время съемок фильма «Катынь» режиссера Анджея Вайды. Также Парсаданова занималась исследованиями Второй мировой войны, Варшавского восстания и являлась автором сотен работ на тему русско-польских отношений.

В 2002 году получила государственную награду президента Польши.

Катынский расстрел — массовое убийство польских граждан, осуществленный весной 1940 года. Производился по решению «тройки» НКВД СССР и согласно обнародованным документам, всего было расстреляно более 21 тысячи человек, среди которых были как кадровые офицеры, так и мобилизованные адвокаты, журналисты, инженеры, учителя, врачи и другие.

В 2010 году по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела польская делегация, в составе которой был президент Лех Качиньский, его жена Мария и почти все высшее военное командование летело в Россию, чтобы почтить память расстрелянных офицеров. Но президентский борт, летевший из Варшавы в Смоленск потерпел крушение, в результате чего погибли все 96 человек на борту. Следствие по делу о крушении Ту-154М продолжается до сих пор, а виновные не названы.