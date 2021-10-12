В России появилась новая сеть магазинов для бедных

Московская торговая сеть «Авоська» запустила бренд магазинов-дискаунтеров «Продскладъ», пишет «Коммерсантъ».

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Первая точка под новым брендом уже открылась на Мичуринском проспекте в Москве, еще два магазина появились в Подмосковье. Формат дискаунтеров популярен среди все большего числа ритейлеров на фоне снижения доходов россиян, отмечает гендиректор Infoline Иван Федяков.

Сеть универсамов «Авоська» появилась в Москве в 1999 году, у компании 50 точек в Москве, Подмосковье и Твери. По оценкам 2ГИС, в настоящее время дискаунтеры и «магазины у дома» — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания. С 2017 по 2020 год их число, которые называют магазинами для бедных, увеличилось в стране на четверть.

В мае стало известно, что компания «Спар Миддл Волга», которая по франшизе нидерландского ретейлера Spar развивает одноименную сеть в России, собирается открывать более дешевые магазины.

Ранее конкурент «Магнита» ретейлер X5 Retail Group запустил сеть «жестких дискаунтеров» под брендом «Чижик». В них продаются дешевые продукты для бедных слоев населения. В отличие от обычных точек, там сокращен ассортимент и снижены траты на выкладку товара.