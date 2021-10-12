Председатель Евросовета назвал Европу близким другом Украины и удалил запись

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал Европейский союз самым близким другом Украины и отметил, что проходящий в Киеве саммит Украина — ЕС только углубляет сотрудничество. Такая запись содержалась в его Twitter, пишет «Интерфакс».

«ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и председателем [Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен углубляет наше партнерство», — приводит цитату агентство. В том же посте председатель Евросовета отметил, что с 2017 года с Украины в ЕС совершили свыше 50 миллионов безвизовых визитов.

Однако на момент публикации данной новости политик удалил свою запись.

12 октября в Киеве стартовал 23-й саммит Украина — ЕС. Планируется, что в рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Европейским союзом, а также выступят с совместным заявлением.