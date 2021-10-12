Россиянам рассказали о связи тяжелого COVID-19 у 40-летних с иммунодефицитом

Иммунная система начинает ослабевать у пациентов после 35-40 лет. В условиях преобладания «дельта»-штамма коронавируса эта возрастная группа может переносить COVID-19 тяжелее. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Ura.ru.

«Один из постулатов иммунологии гласит, что у всех без исключения людей развивается возрастной иммунодефицит, что становится более-менее заметно после 35-40 лет. То есть, к 40 годам у некоторых людей иммунная система уже достаточно серьезно ослаблена», — отметил иммунолог.

По его словам, «дельта»-штамм атакует в два раза сильнее, поэтому иммунная система должна реагировать быстрее.

В свою очередь главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что пациенты старше 40 лет тяжело переносят COVID-19 в связи с тем, что у них есть длительно протекающие серьезные хронические заболевания.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что особенностью текущего подъема заболеваемости COVID-19 является молниеносное течение инфекции. Оно требует реанимационной поддержки буквально в первые три дня, добавил специалист.