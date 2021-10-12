В Минздраве рассказали о молниеносном течении COVID-19

Особенностью текущего подъема заболеваемости COVID-19 является молниеносное течение инфекции. Оно требует реанимационной поддержки буквально в первые три дня, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

По его словам, в последнее время коронавирусом начали заражаться молодые люди от 20 лет. Министр здравоохранения напомнил, что при выезде в Калужскую область докладывал о пациентах, находящихся с тяжелыми осложнениями в реанимации в возрасте до 30 лет.

Мурашко отметил, что молодой возраст теперь не является «страховкой от болезни и ее осложнений».

Ранее глава Минздрава заявил, что после перенесенной коронавирусной инфекции может наблюдаться тяжелое поражение сердца и легких. Серьезные патологии у переболевших COVID-19 обнаруживают при проведении углубленной диспансеризации. К ним также относят поражение эндокринной системы и проблемы с кожей.