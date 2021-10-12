Пассажиры автобуса пристыдили водительницу за слишком красивую внешность

Водитель автобуса поделилась трудностями, с которыми она регулярно сталкивается в своей работе. Свои истории девушка записала на видео и поделилась ими в TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Чармейн Изабелла (Charmane Isabella) рассказала, что пассажиры стыдят ее за слишком красивую внешность. По ее словам, многие люди делают ей замечания по поводу яркого макияжа и упрекают в том, что она пытается произвести впечатление на окружающих.

«Некоторые называют меня слишком хорошенькой, чтобы быть водителем автобуса. Когда я спрашиваю, как должен выглядеть типичный водитель, мне отвечают: старый, лысый и угрюмый», — поделилась автор видео.

Помимо этого, Изабелла призналась, что у нее часто нет возможности сходить в туалет из-за жесткого расписания общественного транспорта, которому она должна следовать, однако ей нравится работать в одиночку, без начальника, который «постоянно говорит, что надо делать».

Водитель поведала о самой неприятной ситуации, которая случилась с ней на смене. «Однажды один из пассажиров испражнился на заднем сидении автобуса и размазал фекалии по сиденьям», — пожаловалась она.

В октябре продавщица раскрыла неприятную правду о работе в секонд-хенде. Блогерша Эш (Ash) призналась, что иногда в секонд-хенд сдают для перепродажи брюки и джинсы с пятнами от фекалий. Кроме того, по ее словам, нередко люди привозят поношенное нижнее белье с дырами, старые колготки и другие чулочные изделия с пятнами разного происхождения.