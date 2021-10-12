Власти Украины анонсировали скорое появление закона о двойном гражданстве

В МВД Украины сообщили, что закон о двойном гражданстве в стране появится в 2022 году

На Украине закон о двойном гражданстве появится в 2022 году. Скорое появление закона анонсировал заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) республики Евгений Енин в интервью «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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По его словам, соотвествующий законопроект после изучения специалистами Министерства юстиции передадут на рассмотрение в Верховную Раду. Замглавы МВД отметил, что за пределами Украины живут десятки миллионов этнических украинцев, которые хотели бы более активно участвовать в жизни страны.

«При этом важно найти правильный баланс, который позволит украинцам не отказываться от другого гражданства, если речь идет о странах Европейского союза (ЕС) или НАТО», — отметил Енин. Он также рассказал, что власти страны допускают появление возможности приобретения украинского гражданства.

В начале сентября президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политик указал на то, что в мирное время он сам и депутаты Верховной Рады сразу бы проголосовали за введение двойного гражданства в интересах тех украинцев, которые живут за рубежом. Однако, отметил украинский лидер, этому препятствует риск получения украинского гражданства лицами, представляющими угрозу для национальной безопасности страны.