Курьер устал ждать повара в кафе, сам приготовил еду для заказа и попал на видео

В Малайзии курьеру надоело ждать, когда повар приготовит заказ, и он сделал это сам

В Малайзии курьер, занимающийся доставкой еды, устал ждать, когда повар освободится, и приготовил еду для заказа сам. Об этом сообщает AsiaOne.

Попавший на видео забавный инцидент разместил на своей странице в TikTok пользователь под ником @broarifffff. В ролике, снятом в федеральном штате Селангор, он показывает стоящие около уличной закусочной мотоциклы и мопеды, а после переводит камеру телефона на открытую кухню кафе, где мужчина месит тесто.

Выяснилось, что повар заведения был слишком долго занят обслуживанием клиентов, курьеру это надоело, и он решил самостоятельно сделать еду, которую должен был доставить клиенту.

Пользователей соцсети развеселил ролик. «Настоящий супергерой!» — охарактеризовал курьера один из них.

Ранее сообщалось, что в американском штате Арканзас полицейский арестовал курьера и доставил заказ вместо него. Доставщик был арестован за нарушение правил дорожного движения.

