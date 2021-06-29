Голодная трехлетняя девочка заказала 100 порций лапши с доставкой на дом

Трехлетняя девочка из Китая случайно заказала 100 порций лапши с доставкой на дом и объяснила отцу, что была голодна. На видео произошедшего обратил внимание портал Rojak Daily.

Ребенок воспользовался мобильным телефоном отца, чтобы заказать лапшу с соевой пастой. Отец девочки был шоке, когда курьер привез 100 порций лапши. Сначала он подумал, что его дочь стала победительницей организованного платформой для заказа еды розыгрыша.

Но когда мужчина проверил свой смартфон, он понял, что произошло. Выбирая количество порций, юная китаянка случайно нажала два ноля и заказала 100 порций.

Отец поинтересовался у дочери, зачем она заказала так много лапши. На это девочка застенчиво ответила, что была голодна.

Курьеру пришлось семь раз подняться на 13-й этаж, чтобы доставить все порции лапши заказчице.

На сделанной мужчиной записи видно, что его дом заполнен мисками с лапшой. Видео стало вирусным в соцсетях.

Отец отнесся к произошедшему с юмором и пошутил, что ему повезло, что дочь заказала всего 100 порций. «Если бы она нажала на клавишу "0" четыре раза, заказ бы просто не поместился в нашем доме», — иронизировал он.

Позже мужчина раздал излишки еды местным уборщикам.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, двухлетняя девочка заказала на сайте Amazon дорогой диван, пока ее мать спала. Выяснилось, ребенок воспользовался функцией покупки в один клик.