Назван самый матерящийся город России

Город Дно Псковской области третий раз подряд стал самым матерящимся в России

Город Дно Псковской области третий раз подряд стал самым матерящимся населенным пунктом в России. Такие результаты со ссылкой на данные агентства «Интериум» называет Telegram-канал Mash.

Материалы по теме Пробил Дно Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%! «А как без матюков?» Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче

Индекс города Дно составил 1194,68. На втором месте оказалась Анапа с индексом 102,03, а на третьем Москва — 101,69.

Четвертое место в списке досталось Калининграду (93,59), затем идут Краснодар (86,81), Санкт-Петербург (80,61), Ростов-на-Дону (65,83), Коломна (64,84), Екатеринбург (64,36) и Сергиев Посад (64,24).

Специалисты «Интериума» делали выводы на основе мониторинга социальных сетей, блогов и мессенджеров. По их данным, в сравнении с прошлым годом количество нецензурной лексики снизилось на 8,9 процента.

В 2020 году коэффициент упоминания мата в Дне составлял 1786,05. На втором месте тогда оказался Краснодар (131,87), на третьем — Москва (111,37).