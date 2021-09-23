73-летняя депутат возглавила комиссию по молодежи

Главой постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политики стала 73-летняя бывшая учительница истории Любовь Боркова. Об этом сообщается на сайте городской Думы.

Спикер Думы Игорь Володин поддержал депутата Боркову и уверил, что она сможет справиться на посту председателя комиссии, связанной с молодежью.

«Она работает с молодежью уже лет 50, поэтому у нее нет никаких препятствий найти общий язык. Она очень активный человек, с молодежью она умеет выстраивать взаимодействие и взаимопонимание. Я считаю, что она со своей задачей справится», — сказал Володин в интервью изданию «Подъем».

Ранее борющийся за культуру российский депутат получил штраф в размере 800 рублей за мат на заседании. Заместитель председателя комитета по культуре Саратовской областной думы Дмитрий Чернышевский «выражался грубой нецензурной бранью» в адрес другого депутата Александра Анидалова.