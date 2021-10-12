Работу художника из Екатеринбурга продали на крупнейшем в мире аукционе

Триптих «Поток-4» екатеринбургского художника Абиха был продан на аукционе Sotheby’s

Триптих «Поток-4» художника из Екатеринбурга Владимира Абиха был продан на одном из крупнейших международных аукционов Sotheby’s. Об этом сообщает Znak.

Лот ушел с молотка за 4,4 тысячи долларов, его приобрел анонимный покупатель.

Работа Абиха представляет собой изображения, выполненные в технике лентикулярной печати. На триптихе запечатлена анимация быстрого перелистывания страниц в соцсетях. По словам автора, «проект посвящен ускорению информационного потока».

Владимир Абих родился в Екатеринбурге в 1987 году, позже художник переехал в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в Брянске открылся первый международный фотофестиваль «Люди и время». На выставке представлены работы фотографов из Японии, Франции, Италии, ЮАР, США, Грузии и России.

