Премьер Италии заявил о невозможности решения глобальных проблем без России

Участие России и Китая в саммите «Большой двадцатки» очень важно, так как решение глобальных проблем невозможно без вовлечения этих государств. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

«Все понимают, что в таких глобальных темах, как климат, необходимо участие не только этих стран, но и Индии», — добавил политик. По его словам, подобные вопросы давно преодолели любые национальные границы.

Драги также подчеркнул, что Москва должна поучаствовать в урегулировании кризиса в Афганистане, передает РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что продолжение дестабилизации ситуации в Афганистане негативно скажется на регионе и ударит по всему миру. Он пообещал, что Евросоюз продолжит взаимодействовать по вопросу ситуации в этой стране с Организацией Объединенных Наций (ООН) и выделит афганскому народу дополнительную помощь.