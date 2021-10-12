Глава Евросовета оценил последствия дестабилизации ситуации в Афганистане

Глава Евросовета Мишель: продолжение дестабилизации в Афганистане ударит по всему миру

Продолжение дестабилизации ситуации в Афганистане негативно скажется на регионе и ударит по всему миру. Так оценил последствия афганского конфликта глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

«Возрождение терроризма, торговли наркотиками и людьми — это серьезные угрозы. Необходимо также избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Мишель. Евросоюз продолжит взаимодействовать по вопросу ситуации в республике с Организацией Объединенных Наций (ООН) и выделит афганскому народу дополнительную помощь, пообещал он.

Глава Евросовета отметил, что условия для налаживания взаимодействия с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившими власть в стране, становятся все более актуальными. Среди них он назвал соблюдение прав человека, создание инклюзивного правительства, борьбу с терроризмом и сохранение возможности свободного перемещения граждан.

Ранее стало известно, что Европейский союз предоставит Афганистану и соседним с ним странам еще 700 миллионов евро гуманитарной помощи. Таким образом, общая сумма финансовой помощи, которую окажет ЕС, приблизится к миллиарду евро.