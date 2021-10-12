Талибы захотели использовать весь потенциал Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотели создать в Афганистане государство, соответствующее как внутренним нуждам боевиков, так и международным стандартам. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министра иностранных дел во временном правительстве талибов Амира Хана Моттаки.

Представитель движения заявил, что новая власть хочет использовать весь потенциал географического расположения республики и превратить ее в перекресток мировых экономических путей. «Мы не стремимся вмешиваться во внутренние дела какой бы то ни было другой страны и ожидаем того же от них», — подчеркнул он.

Моттаки призвал международное сообщество не оказывать давление на Афганистан, а помочь в проведении реформ и развитии страны. «Прежнее правительство не смогло провести реформы в течение 20 лет, а теперь мировое сообщество требует сделать это за пару месяцев», — заключил он.

Ранее стало известно, что талибы отказались заниматься вопросом о предоставлении прав женщинам на работу и образование и заявили, что решать эту проблему будут исламские богословы. Представитель движения отметил, что женщины нуждаются в работе, однако руководство Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание талибов) не будет заниматься этим вопросом.