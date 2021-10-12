Королевский биограф рассказал о слезах принца Гарри

Королевский биограф утверждает, что принц Гарри с трудом боролся со слезами во время последнего официального мероприятия. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В начале марта 2020 года принцы Гарри и Уильям с женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон присоединились к королеве Елизавете II для празднования Дня содружества в Вестминстерском аббатстве. Это была последняя церемония, в которой Гарри и Меган участвовали в качестве старших членов королевской семьи.

Британский историк и биограф Роберт Лейси, автор книги «Битва братьев», отмечает, что Гарри, в отличие от своей улыбающейся супруги, имел мрачный вид. Как рассказал ему один из очевидцев, принц часто моргал, а это может свидетельствовать о том, что он сдерживал слезы.

Биограф считает, что Гарри расстроился из-за буклетов, которые раздали участникам мероприятия. В них не было ни слова о нем и его жене, хотя они еще не покинули Великобританию и по-прежнему исполняли свои обязанности. «Это была явная и недвусмысленная демонстрация пренебрежения, причем у всех на глазах», — пишет Лейси.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл плакала перед тем же мероприятием. Один из авторов книги о жизни Гарри и Меган «Обретая свободу» Омид Скоби утверждает, что она в слезах обняла своих сотрудников, понимая, что после визита в Вестминстерское аббатство закончится важный период в ее жизни, и она больше никогда не будет стоять в Букингемском дворце в качестве старшего члена королевской семьи.