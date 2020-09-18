Меган Маркл расплакалась перед последней встречей с королевой

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл расплакалась перед последним мероприятием, в котором она участвовала перед отъездом из Лондона. Об этом сообщает издание Daily Star.

9 марта принц Гарри и Меган Маркл присоединились к королеве Елизавете II и королевской семье для празднования Дня содружества в Вестминстерском аббатстве — последнего мероприятия, в котором они участвовали в качестве старших членов королевской семьи. Перед празднованием Меган была на встрече с Ассоциацией студентов содружества.

«После ухода студентов она задержалась, — рассказывает один из авторов книги о жизни Меган Маркл и принца Гарри «Обретая свободу» Омид Скоби. — Пришло время прощаться с некоторыми из сотрудников, которые верно служили ей в течение последнего года». По его словам, Меган в слезах обняла сотрудников, понимая, что после визита в Вестминстерское аббатство закончится важный период в ее жизни, и она больше никогда не будет стоять в Букингемском дворце в качестве старшего члена королевской семьи.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для популярного видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары. Гарри и Меган вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, перестали пользоваться помощью принца Чарльза и достигли финансовой независимости от королевской семьи.