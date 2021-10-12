Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов во вторник, 12 октября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии Московской биржи снизился до 4263,80 пункта (минус 0,38 процента). Индекс РТС упал до 1869,94 пункта (минус 0,66 процента).

Среди компаний из числа «голубых фишек» больше всего подорожали акции «Полюса» (плюс 4,04 процента, до 12 713 рубля за штуку), «Татнефти» (плюс 2,46 процента, до 578,9 рубля) и «Полиметалла» (плюс 2,4 процента, до 1263,6 рубля). Больше остальных подешевели бумаги «Сбербанка» (минус 2,49 процента, до 377,95 рубля за акцию), «Газпрома» (минус 1,34 процента, до 364,84 рубля) и НЛМК (минус 1,04 процента, до 219,34 рубля).

Курс рубля сохранил позиции к основным валютам. На 18:40 доллар стоил 71,85 рубля (минус 0,01 рубля), евро — 82,91 рубля (минус 0,12 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 83,44 доллара за баррель (минус 0,25 процента), марки WTI — по 80,59 доллара (плюс 0,07 процента). Газовые фьючерсы стоили около 1050 долларов за тысячу кубометров.

