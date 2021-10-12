В поездах Казахстана появились отдельные вагоны для женщин

Национальный казахский железнодорожный перевозчик «Казахстан темир жолы» запустил пассажирские поезда с отдельными вагонами для женщин. Об этом пишет «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу компании.

Руководству организации решилось пойти на этот шаг ради обеспечения безопасности пассажирок и повышения сервиса. Купить билет в таком вагоне смогут исключительно женщины, однако им разрешат брать с собой мальчиков до семи лет.

«Внешне это ни в чем не будет проявляться, стоимость проезда такая же, как в обычных вагонах, только будет отличаться условием покупки на кассах и онлайн», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что пока такие вагоны появились лишь в поездах по двум направлениям, однако при наличии спроса их создадут и на других маршрутах.

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