Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил правительство в отставку, передает 24.kg.

Согласно подписанному указу, кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Жапаров уже внес в парламент (жогорку кенеш) кандидатуры новых членов правительства, сообщает АКИpress. На должность премьер-министра он предложил Акылбека Жапарова, который ранее занимал пост вице-премьера — министра экономики и финансов.

11 октября Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров», который дал ему полномочия увольнять по собственной инициативе премьер-министра и правительство.

Ранее он утверждал, что парламентско-президентская форма правления стала основной причиной массовых беспорядков и привела к смене власти в Киргизии в октябре 2020 года.