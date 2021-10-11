Президент Киргизии расширил свои полномочия

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», значительно расширяющий его полномочия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно документу, Жапаров сможет увольнять по собственной инициативе премьер-министра и членов кабинета министров. Кроме того, закон предусматривает основания, при наступлении которых член правительства может быть освобожден от занимаемой должности.

Также для членов кабмина устанавливаются некоторые ограничения. В частности, они не могут заниматься предпринимательской деятельностью и использовать административный ресурс в период избирательных компаний.

Ранее глава Конституционного совещания Бекбосун Борубашев рассказал, что власти намерены перейти от парламентско-президентской к президентской форме правления, поэтому президент должен брать на себя больше ответственности. Он отметил, что разработчики проекта хотели исправить ситуацию, когда за решения аппарата президента ответственность несло правительство.

Сам Жапаров утверждал, что существовавшая прежде в Киргизии парламентско-президентская форма правления стала основной причиной массовых беспорядков и привела к смене власти в республике в октябре 2020 года. В мае глава государства подписал новую Конституцию.

Новый Основной закон предусматривает переход к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике, в том числе сокращение количества депутатов парламента с нынешних 120 до 90.