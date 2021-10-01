Президент Киргизии отдал свой дом ради малоимущих

Глава Киргизской Республики Садыр Жапаров отдал свой двухэтажный дом на продажу ради помощи в предоставлении жилья нуждающимся гражданам. Президент расстался с коттеджем после пятилетнего проживания там с семьей, сообщила «Российская газета» в пятницу, 1 октября.

Дом главы Киргизии поставят на баланс государственной ипотечной компании, а затем выставят на аукцион. Деньги от продажи недвижимости пойдут на приобретение квартир малоимущим. По примерным подсчетам компании, средств должно хватить на десять семей. Президент посоветовал крупным республиканским чиновникам последовать его примеру ради поддержки бедного населения.

«Мы хотели бы призвать киргизстанцев, имеющих финансовые возможности, помочь тем, кто действительно нуждается в жилье. Всем известно, что многие жители республики уезжают за границу с целью заработать на дом. Нам необходимо сделать жилье доступным для всех граждан, независимо от рода деятельности», — подчеркнул Жапаров. Президент Киргизии добавил, что борьба с коррупцией и реализация конфискованной у чиновников-нарушителей недвижимости подтолкнет страну к решению жилищного кризиса.

Ранее Совет при президенте России по совершенствованию гражданского законодательства выступил с аналогичным предложением, которое касалось расселения многодетных в роскошном жилье, изымаемом у коррупционеров. Под указанную категорию недвижимости отнесли дома и квартиры более 100 квадратных метров. На законопроект поступили ответные доводы в пользу продажи дорогих объектов, так как содержание будет непосильным для льготных категорий граждан.