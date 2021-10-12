Два коренных народа Сибири отметили праздник осени

Два тюркских коренных народа, проживающих на территории Сибири, — кумандинцы и телеуты — отметили традиционный праздник осени «Коча Кан» в Алтайском крае. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу Алтайского государственного университета.

Как отмечается, мероприятие прошло 10 октября в этноцентре кумандинцев в Бийске. На праздник также прибыла делегация телеутов из Кемеровской области.

В ходе праздника участники провели ритуал для благорасположения духов: хозяев огня, земли и реки. Также на территории этноцентра установили пирамиду «Тягыл» и повязали ленточки тялама. На площадке прошли песенные и спортивные состязания. Также гости могли попробовать традиционные блюда алтайской кухни.

Кроме того, в рамках мероприятия директор института истории и международных отношений Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Иван Назаров передал в дар библиотеке этноцентра свои книги, посвященные этнографии кумандинцев.