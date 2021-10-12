Львица спасла застрявшего у воды беспомощно кричащего львенка и попала на видео

Львица в кенийском национальном заказнике Масаи-Мара спасла львенка, который спустился по обрыву к водопою, застрял и не сумел самостоятельно выбраться. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

62-летние фотографы Лоран Рено и Доминик Осьон из французской коммуны Дуэ стали очевидцами произошедшего. Они опасались, что один из двух львят, которые спустились к водопою, не сможет самостоятельно выбраться из ямы на берег.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

«Проход к воде был достаточно глубоким и крутым, и, когда они закончили пить, им пришлось карабкаться наверх. Один из детенышей попытался забраться на обрыв, но быстро понял, что попал в безвыходное положение. Он чуть не упал в воду и начал беспомощно кричать», — пояснил Рено.

Львица услышала отчаянный крик детеныша и пришла ему на помощь. Она схватила его за шкирку и вытащила к другим львятам.

Ранее сообщалось, что житель Филиппин нашел в яме потерявшегося козленка и помог ему воссоединиться с матерью. Мужчина всю ночь присматривал за животным и читал в интернете рекомендации по уходу за ним.